  4. Höhenretter retten Bühnentechniker in der GETEC-Arena – Feuerwehr Magdeburg probt den Ernstfall

Ein Rettungseinsatz in der Magdeburger GETEC-Arena stellt die Höhenretter der Feuerwehr vor besondere Herausforderungen – und zeigt, wie professionell sie im Ernstfall agieren.

Von Romy Bergmann Aktualisiert: 07.08.2025, 18:47
Die Höhenretter der Feuerwehr Magdeburg waren zu einem Übungs-Einsatz in der Getec-Arena ausgerückt. Foto: Feuerwehr Magdeburg

Magdeburg. - Ein Bühnentechniker in einer misslichen Lage und die Feuerwehr Magdeburg im Einsatz: In der Getec-Arena wird ein ungewöhnliches Szenario mit dem Höhenretterteam durchgespielt – eine Übung mit besonderen Herausforderungen.