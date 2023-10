Der Trübenweg in Klietz wurde jetzt asphaltiert. Dann wird noch an den Seitenbereichen gearbeitet.

Klietz - Der Trübenweg in Klietz, über den der Verkehr in Richtung der beiden Dammdörfer fließt, hat dieser Tage neuen Bitumen bekommen. Am Montag wurde die letzte Asphaltschicht aufgetragen, auch die drei Einfahrten in die Seesiedlung wurden asphaltiert. Gepflastert wurde hingegen die Auffahrt zum alten Armeesportplatz, auf welchem die Wettkampfgruppe der Feuerwehr immer übt.

Futuristisch sehen die neu eingebauten Wasserleitsteine aus, welche statt der Bordsteinkanten an manchen Stellen verbaut wurden. Und zwar überall dort, wo noch die Becken zum Sammeln des Regenwassers angelegt werden.

Weil die alte unterirdische Entwässerung defekt war, musste diese außerplanmäßig nachgebessert werden, was zwei Wochen Zeitverzug kostete. Doch blieben die Bauklosten dennoch im Rahmen. Ende Oktober soll alles fertig sein, die letzten 14 Tage wird die Straße wahrscheinlich nur noch halbseitig gesperrt.