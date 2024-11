Verena Fischer kann nicht ohne Kinder, auch wenn ihre „Schulzeit“ schon länger her ist. Die Havelbergerin ist im Schüler-Institit SITI eine wichtige Hilfe.

Überraschung in Havelberg zum 80. Geburtstag der Lehrerin im Unruhestand

Verena Fischer (Mitte) aus Havelberg ist an ihrem 80. Geburtstag vom Blaue-Herzen-Verein mit Hans-Joachim Frey (links) mit einer besonderen Anerkennung überrascht worden: dem Blauen Herz für Kinderfreundlichkeit.

Havelberg. - Sie ist den meisten Havelbergern, ob jung oder alt, bekannt. Hauptsächlich aus deren Schulzeit, aus der Volkshochschule oder aus dem Schüler-Institut für Technik und angewandte Informatik. Die Rede ist von Verena Fischer, von einer noch heute mit 80 Jahren sehr engagierten und fleißigen Frau. Ihren runden Geburtstag hat sie vor einigen Tagen in großer Runde in „Schiffers Kneipe“ in Havelberg gefeiert.