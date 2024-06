Das Schüler-Institut in Havelberg hat sein 25-jähriges Bestehen begangen. Und der Leiter Hannes König hatte an dem Tag zudem auch noch seinen 65. Geburtstag.

Gleich zwei Gründe zum Feiern in Havelberg

Die Robotertechnik im Schüler-Institut in Havelberg fand großes Interesse.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Der vergangene Freitag geht als Festtag in die Geschichte des Havelberger Schüler-Institutes für Technik und angewandte Informatik, kurz Siti, ein. Denn am Freitag ist ein Jubiläum des Siti, groß gefeiert worden. Was das für ein Jubiläum gewesen ist? Es handelte sich um den 25. Gründungstag des Siti.