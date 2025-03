Die Bauarbeiten auf der B107 in Havelberg gehen voran. Der Gehweg an der Uferstraße erhält für die Baustraße eine Asphaltschicht.

Havelberg. - Die Bauarbeiten auf der B107 in Havelberg sind in vollem Gange. Nach dem Abriss des Gehweges wasserseitig in der Uferstraße – er wird zum Abschluss wieder neu entstehen – hat eine Magdeburger Asphaltfirma am Donnerstag die Tragschicht eingebracht.