Die Ampelregelung in der Uferstraße in Havelberg hat begonnen. Die Firma aus Genthinbaut zuerst im Gehwegbereich die provisorische Straße, die an der Baustelle vorbeiführt.

Wegen der Fahrbahnsanierung auf der B107 in der Uferstraße in Havelberg müssen Autofahrer wieder Wartezeiten einplanen. Die Bushaltestellen wurden in dem Bereich jeweils vor die Ampeln verlegt.

Havelberg. - Havelberg ist wieder zum Nadelöhr geworden: Die Fahrbahnsanierung auf der B107 in der Uferstraße geht im zweiten Abschnitt weiter. Das heißt, der Verkehr wird einspurig wieder mit Ampeln geregelt. Bis Mitte August, dann soll alles fertig sein. Zur Bauberatung am Dienstagmorgen trafen sich alle Verantwortlichen. Das Ziel ist, die Sicherheit so hoch wie möglich und die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.