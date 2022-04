Ungewisse Zukunft für Schönhauser Chor

Seit fast 164 Jahren wird in Schönhausen gemeinsam gesungen. Wegen der Pandemie steht die Zukunft des Chores auf der Kippe: Stoßen keine neuen Sänger hinzu, droht die Auflösung.

Schönhausen - 25 angesehene Männer aus Schönhausen gründeten am 1. Juli 1858 den ersten Chor in Schönhausen. Nur die beiden Weltkriege hatten die kontinuierliche Gesangstätigkeit unterbrochen, heißt es in der Chronik – und seit zwei Jahren die anhaltende Corona-Pandemie.