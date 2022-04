Fischsterben Update: Ursache für Tausende tote Fische am Ufer des Trübengrabens nahe Havelberg gefunden

Ein Mann aus Jederitz in der Nähe von Havelberg entdeckt am Mittwoch (12. Januar), unweit des Schöpfwerks, tausende tote Fische, die am Ufer des Trübengrabens treiben. Was ist hier passiert?