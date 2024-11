Zum Blutspendetermin in Havelberg schaute sich Franziska Olmesdahl (Mitte) von den Stadtwerken die Neuanschaffung beim DRK an.

Havelberg. - Bis zum 30. Juni eines jeden Jahres können sich Vereine aus Havelberg und dem Elbe-Havel-Land bei den Stadtwerken um eine Finanzspritze bewerben. Die städtische GmbH spendet insgesamt 5.000 Euro, die sie an zehn Vereine ausgibt. In diesem Jahr hatten sich 16 Vereine angemeldet, berichtet Franziska Olmesdahl, Assistentin der Geschäftsführung.

Einer der Gewinner ist der DRK Ortsverein Havelberg-Land, der sich erstmals beworben hat. „Die Glücksfee meinte es gut mit uns und der Zuschuss wurde umgehend sinnvoll genutzt“, sagt Vorstandsmitglied Stefanie Fritze. Der Verein kaufte einen neuen, energieeffizienten Gefrierschrank. Eine Investition, die nicht nur dem Verein, sondern auch der Umwelt zugute kommt, findet sie. Die Ehrenamtlichen des DRK organisieren die regionalen Blutspenden und betreiben im Domizil in der Genthiner Straße eine Kleiderkammer und eine Begegnungsstätte.

Aus der Aktion „10 x 500 Euro“ haben in diesem Jahr gewonnen: Freunde und Förderer des Wiederaufbaus der Sandauer Kirche, Havelberger Liedertafel, Deutsche Rheuma-Liga, Heimatverein Schollene, MFC Modellflugclub „Otto Lilienthal“ Havelberg, Kamernscher Karnevals Klub 1986, SV Germania Klietz - Kindersportabteilung, Förderverein Freiwillige Feuerwehr Neuermark-Lübars, Neugierig – Trägerverein der Freien Schule Elbe-Havel-Land und DRK Ortsverein Havelberg-Land.

Im Schreiben der Stadtwerke an die Gewinner-Vereine heißt es: „Wir schätzen Ihre unermüdliche Arbeit und sind sehr stolz darauf, so viele großartige Vereine in unserer Region zu haben. Hinter diesen Vereinen stecken großartige Menschen, die so vieles ehrenamtlich vor und hinter den Kulissen der Vereine für unsere Region tun. Dafür sagen wir herzlich Dankeschön.“

Auch im nächsten Jahr sollen wieder 5.000 Euro bereitgestellt werden. Nähere Informationen für Vereine gibt es auf der Internetseite der Stadtwerke.