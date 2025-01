Die Havelberger Wohnbau will größeren Schäden vorbeugen und ersetzt in einem Wohnblock die Leitungen für Wasser und Abwasser.

Die Wohnblöcke in der Löhestraße in Havelberg sind in den achtziger Jahren entstanden. In den Aufgängen 1 bis 5 plant die Wohnbau eine Strangsanierung in den Bädern samt Austausch der Wasch- und Toilettenbecken.

Havelberg. - Bauarbeiten in den Bädern stehen ab kommender Woche in den Wohnungen in der Löhestraße 1 bis 5 in Havelberg an. Die Wohnbau hat die Strangsanierung für Wasser und Abwasser in dem Wohnblock geplant. Die Ankündigung der Arbeiten allerdings empfindet Bernd Karp, einer der rund 50 Mieter, als zu kurzfristig. Nicht drei Wochen, sondern drei Monate vorher müsste der Vermieter Bauarbeiten ankündigen, sagt der Havelberger.