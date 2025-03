DLRG-Einsatztaucher Tangermünde Mit Video: Warum die Einsatztaucher in Kamern aktiv sind

DLRG-Einsatztaucher aus Tangermünde absolvieren eine Übung in Kamern im Landkreis Stendal und befreien den See von Unrat. Was die Taucher alles aus dem See holen.