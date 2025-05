Viel los am Maifeiertag bei der Feuerwehr in Havelberg

Am Maifeiertag war zum Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr in Havelberg viel los.

Havelberg. - Nach Fackelumzug und Tanz in den Mai am Mittwochabend hatte die Havelberger Feuerwehr traditionell am 1. Mai zum Tag der offenen Tür geladen. Bei bestem Wetter hatten sich unzählige Besucher am Gerätehaus eingefunden.