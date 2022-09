Vintage-Deko: Fußpflegerin verkauft in Warnau Handgemachtes

Colette Sonnenberg ist Fußpflegerin und Kosmetikerin. Im neuen Laden „Vergissmeinnicht“ in Warnau bietet sie neben der Pflege auch selbstgebastelte Dekoobjekte an – seit jeher ein Traum von ihr.

Warnau - Colette Sonnenberg erfüllt sich ihren Traum. Vor mehr als 30 Jahren hatte sie sich in Schollene selbständig gemacht. Später war sie in Garz tätig. Nun ist sie der kreative Geist im neuen Geschäft des ehemaligen Konsum in Warnau, wo sie nicht nur in ihrem Beruf arbeitet.