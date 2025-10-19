Militärhistoriker Harald-Uwe Bossert hat die Garnisonsgeschichte der Stadt Havelberg erforscht . Was er Neues entdeckt hat.

Von Dragonern bis zur Bundeswehr in Havelberg

Militärhistoriker Harald-Uwe Bossert hat eine Chronik über 370 Jahre Garnisonsgeschichte in Havelberg zusammengestellt. Daten und Ereignisse lassen sich bis 1655 zurückverfolgen.

Havelberg. - 2025 ist für Havelberg ein Jahr der besonderen Erinnerung: 370 Jahre Garnisonsgeschichte und 35 Jahre Bundeswehr fallen zusammen – zwei Jahrestage, die tief in das Selbstverständnis der Domstadt greifen. Hinter diesem Doppeljubiläum verbirgt sich eine Geschichte von strategischer Bedeutung, wirtschaftlicher Kraft und militärischer Tradition. Wie sie bis heute nachwirkt.