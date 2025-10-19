Der Staßfurter Herbstmarkt geht an diesem Sonntagabend zu Ende. Mit buntem Rummelvergnügen entzückten rund 25 Schausteller auf dem Neumarkt am Ufer der Bode.

Staßfurt - Das letzte Wochenende des Staßfurter Herbstmarkts lockte noch einmal zahlreiche Besucher auf den Neumarkt. Eineinhalb bunte Wochen im Zentrum der Stadt nehmen damit ein Ende. Der nächste Rummel wartet im Frühjahr.

Andere Farbe, bitte!

Bei Entenangler Stefan Köpke (42) schaute zwischendurch seine Tochter Zoe Scheit (6) rein. „Sie ist immer gern dabei“, sagt Köpke. Fürs Fotos wolle sie eine andere Entenfarbe, dirigiert Zoe.

PS-Power im Kinderkarusell. Foto: Tobias Winkler

Insgesamt waren in diesem Jahr rund 25 Schausteller dabei. Die Staßfurter Premiere des Hot Fly (das Hühner-auf-der-Stange-Fahrgeschäft), der Autoscooter, die Kinderkarussells, die Erlebnisbuden, Süßwarenstände, Grill- und Getränkeanbieter sorgten für herbstliches Vergnügen am Bode-Ufer.

Mitbringsel für ein (bleibendes) Liebesbekenntnis. Foto: Tobias Winkler

Für viele Schausteller geht es weiter auf die Weihnachtsmärkte, für manche in den Urlaub. Die nächste Rummel-Saison beginnt im März. Staßfurt sei fest eingeplant, sagt Veranstalter Silvio Köllner (48).