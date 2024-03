Einwohner denken anlässlich der Bürgermeisterwahl über ihrem Ort nach - was ist gut in Schollene im Landkreis Stendal und was soll anders oder besser werden?

Schollene. - Das Wahlergebnis war gestern Abend keine Frage in Schollene im Landkreis Stendal. Denn zur Bürgermeisterwahl hat Amtsinhaber Jörg Wartke (parteilos) als einziger kandidiert. Bereits in den vergangenen Jahren stand er zusammen mit dem Gemeinderat in der Verantwortung. Die Volksstimme hat Einwohner deshalb gefragt, was sie sich für die Zukunft im Ort wünschen.