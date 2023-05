Die Hedemicke, das Wahrzeichen von Kamern, musste zwecks Gefahrenabwehr gefällt werden - der Baum war schon sehr morsch. Jetzt steht an seiner Stelle ein Kunstwerk aus Stahl.

Das neue und aus Stahl gefertigte Kamernsche Wahrzeichen schwebte am Autodrehkran hängend ein und wurde im Fundament einbetoniert.

Kamern - Während die ursprüngliche Hedemicke - eine alte und schon lange abgestorbene Kiefer - bereits sehr instabil war, kann man das von ihrem Nachfolger nicht behaupten: Knapp fünf Tonnen wiegt das Kunstwerk aus dickem Cortenstahl, welches nun an das alte Wahrzeichen von Kamern erinnert. Cortenstahl ist ein wetterfester Baustahl. Fünf Meter hoch ragen die drei stilisierten „Äste“ am Kamernschen Ortseingang in den Himmel.