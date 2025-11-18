Die Forstbetriebsgemeinschaft Nitzow-Havelberg besteht seit 30 Jahren und ist damit immer noch jünger als ihre Wälder. Weshalb die Arbeit eine Aufgabe für Generationen ist.

Wald im Landkreis Stendal: Alt wie ein Baum ...

Mit einem mobilen Sägegatter kann Holz auf das gewünschte Maß geschnitten werden, so geschehen im Jahr 2023 im Wald bei Nitzow.

Nitzow. - Alt wie ein Baum, sang einst die Band „Puhdys“. Die Forstbetriebsgemeinschaft Nitzow-Havelberg (FBG) besteht seit 30 Jahren. Sie vereint Waldbesitzer östlich der Elbe im Landkreis Stendal, deren Bäume zumeist viel älter sind. Was wurde für die Bewirtschaftung der Flächen bei Nitzow, Havelberg, Sandau und Kamern getan? Wie geht es im Sinne der Natur weiter?