Forstwirtschaft und Natur Wald im Landkreis Stendal: Alt wie ein Baum ...
Die Forstbetriebsgemeinschaft Nitzow-Havelberg besteht seit 30 Jahren und ist damit immer noch jünger als ihre Wälder. Weshalb die Arbeit eine Aufgabe für Generationen ist.
18.11.2025, 01:49
Nitzow. - Alt wie ein Baum, sang einst die Band „Puhdys“. Die Forstbetriebsgemeinschaft Nitzow-Havelberg (FBG) besteht seit 30 Jahren. Sie vereint Waldbesitzer östlich der Elbe im Landkreis Stendal, deren Bäume zumeist viel älter sind. Was wurde für die Bewirtschaftung der Flächen bei Nitzow, Havelberg, Sandau und Kamern getan? Wie geht es im Sinne der Natur weiter?