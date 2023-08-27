Familientheater, Film, eine magische Lichtershow - dies bietet der Veranstaltungskalender in Magdeburg für Montag, 24.11.2025.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 24. November 2025, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

"Käpt’n Karton" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

"Käpt’n Karton" steht derzeit auf dem Spielplan des Theaters Magdeburg. Eine Vorstellung startet am 24. November um 11 Uhr. Weitere Aufführungen beginnen am 25. November und am 9. und 10. Dezember jeweils um 10 Uhr. Für den 23. Dezember um 15 Uhr sind bereits alle Plätze vergeben.

Die Geschichte: Weit draußen auf dem Meer, wo Wind und Wellen das Sagen haben, lebt Käpt’n Karton auf seinem Boot. Mit dabei: ein neugieriger Holzwurm und ein paar Fische, die gelegentlich vorbeischwimmen. Die Tage verlaufen ruhig, bis eines Morgens eine kleine Möwe auf dem Deck landet. Ingrid, wie sie sich nennt, kann nicht weiterfliegen – und bringt das Leben des Käpt’ns ordentlich durcheinander.

Das Theater Magdeburg zeigt die Geschichte als Schauspiel mit Puppen von Claboberta Schnackvogel. Die Uraufführung richtet sich an Kinder ab drei Jahren und läuft im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Dokumentarfilm "Until We Talk" im Magdeburger Forum Gestaltung

Bassam Aramin und Rami Elhanan stehen im Mittelpunkt des Dokumentarfilms "Until We Talk", der am Montag, dem 24. November 2025, um 19.30 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 gezeigt wird. Regisseur Florian Mebes begleitet die beiden Väter über nahezu zehn Jahre hinweg und zeichnet nach, wie sie sich in der Organisation "The Parents Circle – Families Forum" engagieren, in der mehr als 800 israelische und palästinensische Angehörige zusammenkommen, die im Konflikt nahe Familienmitglieder verloren haben.

Der Film folgt ihrem Weg von persönlicher Trauer hin zu Gesprächen, die Verständigung ermöglichen sollen. Beide Männer haben ihre Töchter durch Gewalt verloren und finden trotz der politischen und kulturellen Gegensätze eine Verbindung, die in Begegnungen, Gesprächen und öffentlichen Auftritten sichtbar wird. Die Erzählung zeigt, wie ihr Engagement wächst und wie sie ihre Erfahrungen teilen, bevor eine weitere Tragödie ihre Haltung erneut herausfordert. Die Fertigstellung des Films im September 2023 und die Premiere im April 2025 geben den zeitlichen Rahmen dieser langjährigen dokumentarischen Arbeit vor.

Lichtshow Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Die Lichtshow Lumagica verwandelt den Elbauenpark auch in diesem Jahr in ein funkelndes Lichtermeer. Zum vierten Mal ist die Open-Air-Installation zu sehen. Im vergangenen Jahr lockte sie rund 50.000 Gäste an. Der Rundkurs beginnt am Eingang Rosengarten nahe der Bus- und Straßenbahnhaltestelle Messegelände/Elbauenpark und führt auf 2,2 Kilometern vorbei an rund 400 Lichtobjekten. Etwa 20 Kilometer Kabel sorgen dafür, dass der Park in ein farbenfrohes Spiel aus Figuren, Tieren und Landschaften getaucht wird.

Das diesjährige Thema greift erstmals eine literarische Vorlage auf: Jules Vernes Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“. Entsprechend begegnen die Besucher unterwegs den Romanfiguren Phileas Fogg und seinem Diener Passepartout, die mit Sound- und Lichtinstallationen durch ihre Abenteuer führen. Wer an den interaktiven Stationen die Buzzer drückt, erlebt die nächste Etappe der Reise – von London über ferne Kontinente bis ans Meer. Zwischen leuchtenden Giraffen, Drachen und Wölfen laden zahlreiche Lichtskulpturen zu Entdeckungstouren ein. Ruhigere Bereiche mit illuminierten Blumenwiesen und sanft bewegten Schmetterlingen schaffen Momente der Entspannung.

Etwa auf halber Strecke lädt die „Zauberküche“ im Jahrtausendturm zu einer Stärkung ein. Fester Bestandteil des Rundgangs ist auch die Lasershow am Angersee, die den illuminierten Jahrtausendturm eindrucksvoll in Szene setzt.

Empfehlenswert sind festes Schuhwerk und warme Kleidung, da die Wege teils naturbelassen sind und die Tour unter freiem Himmel verläuft. Die Lumagica ist bis zum 30. November geöffnet. Geöffnet ist ab 16 Uhr, jeweils bis 22. Uhr. Parkplätze stehen an der Messe und an der Tessenowstraße zur Verfügung.

„Geföhnt – gebügelt – gefärbt – geformt“ von Andrea Markus in Medizinischer Zentralbibliothek

Farben, Formen und ungewöhnliche Materialien stehen im Mittelpunkt der Ausstellung „Geföhnt – gebügelt – gefärbt – geformt“ von Andrea Markus, die bis zum 23. Dezember in der Medizinischen Zentralbibliothek in Haus 41 auf dem Medizincampus der Otto-von-Guericke-Universität in der Leipziger Straße 44 zu sehen ist. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr.

Der Titel deutet an, was die Besucherinnen und Besucher erwartet: Werke, die nicht mit dem Pinsel entstehen, sondern durch experimentelles Gestalten mit unterschiedlichsten Techniken.

Andrea Markus lebt in Stegelitz bei Burg und entdeckte schon in ihrer Kindheit die Freude an der Malerei. Nach beruflichen Stationen im Bibliothekswesen, Buchhandel und in der Verwaltung wandte sie sich ab 2010 intensiv der Kunst zu. Seminare bei Volker Straube, Wolfgang Baxrainer und Gerhard Ruhland prägten ihre Auseinandersetzung mit der Aquarellmalerei. Bald kamen neue Ausdrucksformen hinzu – Enkaustik, Acrylmalerei, Powertex, Monoprint, EcoPrint und Arbeiten mit Tinten auf Alkoholbasis, die in der Fluid Art ihre charakteristischen Strukturen entfalten.

Seit 2024 widmet sich die Künstlerin vor allem der Töpferei und gibt ihr Wissen in Kursen weiter. Ihre Werke verbinden handwerkliche Präzision mit Experimentierfreude und verleihen Materialien wie Papier, Wachs oder Ton eine besondere Lebendigkeit. In mehr als zwanzig Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen, unter anderem in Burg, Magdeburg, Genthin und Premnitz, zeigte sie bereits ihre Arbeiten. Mit „Geföhnt – gebügelt – gefärbt – geformt“ kehrt Andrea Markus nun zum dritten Mal in die Magdeburger Bibliothek zurück.

Swing in Magdeburger Moritzhof

Immer montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum gemeinsamen Tanzen. Nächster Termin ist am 24.11. im Moritzhof am Moritzplatz 1. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Nach einem Aufwärmen, kurzen Wiederholungen und Hinweisen für Einsteiger startet ab etwa 20.15 Uhr das Social Dancing. Der Abend bietet Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre die Vielfalt des Swing zu erleben. Der Musikstil entstand in den 1930er Jahren in den USA, geprägt von kraftvollen Bläsersätzen, synkopierten Melodien und mitreißenden Rhythmen.

Swing entwickelte sich aus dem Jazz und wurde durch Big Bands wie die von Duke Ellington oder Benny Goodman international bekannt. Charakteristisch ist der gleichmäßige Beat, der ihn zu einer Grundlage für Tänze wie den Lindy Hop machte. Bis heute gilt Swing als Ausdruck von Energie und Lebensfreude und zieht Tanzbegeisterte an.

Rundgänge in Magdeburg

