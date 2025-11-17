weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Übergabe kurz nach dem Jahreswechsel: Filiale eines Logistikunternehmens bleibt in der Innenstadt von Kalbe

Übergabe kurz nach dem Jahreswechsel Filiale eines Logistikunternehmens bleibt in der Innenstadt von Kalbe

In Kalbe werden die Versand- und Zustelldienstleistungen künftig an einem anderen Ort als bisher angeboten. Wer die Filiale künftig übernimmt und wie sich die bisherige Betreiberin dazu äußert.

Von Cornelia Kaiser 17.11.2025, 18:00
In diesem Geschäft gibt es künftig zusätzliche Dienstleistungen.
In diesem Geschäft gibt es künftig zusätzliche Dienstleistungen. Cornelia Kaiser

Kalbe - Die Kalbenser Filiale eines ehemals staatlichen Logistikunternehmens zieht um. Weil Doris Frenzel nach Jahrzehnten der Selbstständigkeit zum Jahreswechsel ihr Geschäft an der Ernst-Thälmann-Straße und somit auch die dortige Dependance der DHL Group aufgibt, musste sich das ehemals staatliche Logistikunternehmen nach einem neuen Partner umsehen. Und der ist gefunden.