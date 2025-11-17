In Kalbe werden die Versand- und Zustelldienstleistungen künftig an einem anderen Ort als bisher angeboten. Wer die Filiale künftig übernimmt und wie sich die bisherige Betreiberin dazu äußert.

Filiale eines Logistikunternehmens bleibt in der Innenstadt von Kalbe

In diesem Geschäft gibt es künftig zusätzliche Dienstleistungen.

Kalbe - Die Kalbenser Filiale eines ehemals staatlichen Logistikunternehmens zieht um. Weil Doris Frenzel nach Jahrzehnten der Selbstständigkeit zum Jahreswechsel ihr Geschäft an der Ernst-Thälmann-Straße und somit auch die dortige Dependance der DHL Group aufgibt, musste sich das ehemals staatliche Logistikunternehmen nach einem neuen Partner umsehen. Und der ist gefunden.