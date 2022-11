Warnauer nehmen den Wanderpokal wieder mit

Beim Leinenbeutel-Zielwurf musste möglichst genau in den roten Kreis getroffen werden. Hier versuchen sich die Warnauer daran.

Havelberg - Zum mittlerweile dritten Mal haben sich Jugend- und Kinderwehren aus der Einheitsgemeinde am Sonnabend zu einem sportlichen Vergleich in der Halle „Am Eichenwald“ in Havelberg getroffen. Gastgeber dafür war die Ortswehr Havelberg.