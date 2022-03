Warnauer säubern und dekorieren ihr Dorfzentrum für die Adventszeit

Birgitt Henningsen und Ulrike Meier dekorieren den Weihnachtsbaum in der Kirche.

Warnau - Viele Warnauer säuberten das Areal mit ihrer Laubharke. Der Einsatz erfolgte spontan über den Heimatverein, per WhattsApp, aber auch per Mundpropaganda wie früher. Für das Laub standen wieder einige Bigbags zur Verfügung. Diese wurden mit Hilfe von Stefan Pappe aus Warnau und Jens Köpke vom Agrobetrieb Köpke aus Garz abtransportiert. Letzterer war es auch, der Michael Kruse mit seinem Teleskoplader half, die Lichterkette an der großen Tanne aufzuhängen.