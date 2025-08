Baugebiet Ziegenbergblick Neues Mehrfamilienhaus mit 16 Wohnungen in Wernigerode ist bezugsfertig – doch ein Detail überrascht

In Wernigerode entsteht mit dem Ziegenbergblick ein neues Wohngebiet. 16 Mietwohnungen sind schon bezugsfertig. Doch was macht diesen Neubau so besonders?