Dünnt die Facharztlandschaft in Zerbst weiter aus? Diese Angst besteht in der Stadt. Die Volksstimme hat nachgefragt.

Zerbst - Ein Augenarzt, der Kassenpatienten behandelt, gibt es in Zerbst mittlerweile schon lange nicht mehr. Inzwischen fehlt es seit zwei Jahren ebenfalls an einem Hautarzt vor Ort. Nun soll angeblich auch die Urologie-Praxis auf der Alten Brücke schließen. Was ist dran an der Befürchtung?