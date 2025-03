Eine Kamera fotografiert regelmäßig die Wasseruhr. In der Kita „Zwergenland“ in Havelberg hätte mit dieser Technik ein großer Schaden vermieden werden können.

Havelberg. - Es ist gut ein Jahr her, dass in der Havelberger Kita „Zwergenland“ am Wochenende ein defekter Wasserhahn große Teile des Gebäudes von der oberen Etage bis zum Keller geflutet hat. Nur durch Zufall war das bereits am Samstagabend entdeckt worden. Eine Erzieherin wollte die Hasen füttern und bemerkte das Flackern der Eingangsleuchte. Das Wasser führte zu Problemen in der Elektrik. Sie ging der Sache auf den Grund und sah die Misere.