Die große hölzerne Pyramide sorgt auch zum Weihnachtsmarkt in Havelberg für ein festliches Ambiente am Rathaus.

Havelberg. - Wenn am Nikolaustag am Freitag Pferdetrappeln und Glockenklingen auf der Stadtinsel in Havelberg zu hören sind, dauert es nicht mehr lange, bis der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz am Rathaus seine Pforten öffnet. Der Weihnachtsmann kommt vorgefahren und startet um 14 Uhr gemeinsam mit dem Bürgermeister auf der Bühne das festliche Getümmel. Klein, aber fein – für Naschereien, Geschenkideen und gute Unterhaltung ist gesorgt. Die hölzerne Pyramide, der zwölf Meter hohe Lichterbaum und die Krippe sorgen für das passende Ambiente.