Radelnd ist Lukas Krause im September in Neuermark-Lübars zur Fahrt hinaus in die Welt aufgebrochen.

Neuermark-Lübars/Afrika l Das Ziel in Afrika ist erreicht! Weltenbummler Lukas Krause aus Neuermark-Lübars und seine beiden Begleiter Jacob aus Polen und Rebecca aus den USA sind auf der Insel Sansibar angekommen. Dieser Teilstaat gehört zu Tansania in Ostafrika.

Von der kenianischen Hauptstadt Nairobi aus (wir berichteten) hatten sich die drei vor knapp zwei Wochen weiter auf den Weg gen Süden gemacht mit Ziel Sansibar. „Es war nicht so einfach, per Anhalter mitgenommen zu werden ohne Bezahlung. Deshalb mussten wir auch recht lange laufen, bis dann ein Fahrzeug mit Bauarbeitern angehalten hat. Auf der Pritsche zwischen Werkzeug sitzend ging weiter. Aber nur ein kurzes Stück, bis die Baustelle erreicht war. Zum Glück hat recht schnell ein junger Mann im Auto angehalten, der uns die über zehnstündige Strecke bis in die Hafenstadt Daressalam mitgenommen hat. Bevor wir mit der Fähre übersetzten, lud uns der Fahrer noch zu sich nach Hause ein – eine weitere gute Erfahrung, das typische Leben kennenzulernen“, schildert Lukas am Volksstimme-Telefon.

Auf der traumhaften Insel Sansibar haben Freunde von Jacob ein Haus nur 200 Meter vom Strand entfernt, auf der großen Dachterrasse konnten die Weltenbummler ihr Zelt aufschlagen. Seit gut einer Woche genießen sie die Insel „die mit Meer, Palmen und Sonnenschein einfach ein Paradies ist“. Ein schönes Erlebnis war der Besuch einer muslimischen Schule, in der ihr Gastgeber ein Tag der Verkehrserziehung leitete. Das Trio begleitete ihn, half mit, kam mit den Kindern in Kontakt und Lukas spielte auf der Gitarre.

Bilder In der muslimischen Schule hat Lukas mit dem Gitarrenspiel die Kinder beeindruckt.



Noch zwei, drei Wochen will Lukas bleiben, „dann setzt hier der Monsun ein“ – Zeit für Lukas, sich von den beiden Begleitern zu verabschieden und sich wieder auf den Weg zu machen zurück nach Europa. Wahrscheinlich mit dem Flugzeug, „vielleicht gleich direkt bis Athen, wo ja mein Fahrrad steht“. Mit dem geht es dann – so der derzeitige grobe Plan – Richtung Italien und dann nach Deutschland zurück. „Also vielleicht“, beendet Lukas, der ursprünglich nach China wollte, lachend das Gespräch, „Pläne kann man ja auch ändern“.

Es bleibt spannend!

Wer Lukas im Internet folgen möchte, kann das unter www.pedalthisworld.de