Ratsmitglied Stefan Skibbe hat sein Mandat niedergelegt. In Havelberg wird nun ein Nachfolger für den Stadtratsvorsitzenden gesucht.

Wer übernimmt den Vorsitz im Stadtrat von Havelberg?

Zur nächsten Stadtratssitzung, die im Rathaus von Havelberg stattfindet, wird ein neuer Stadtratsvorsitzender gewählt.

Havelberg. - Für die Linke war Stefan Skibbe in der dritten Wahlperiode im Stadtrat Havelberg tätig. Zu Beginn des neuen Jahres hat er sein Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt. Einen Nachrücker im Gremium gibt es bereits. Gewählt werden muss ein neuer Stadtratsvorsitzender. Diese Funktion hatte Stefan Skibbe seit November 2024 inne.