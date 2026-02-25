Neuwahl steht bevor Wer übernimmt den Vorsitz im Stadtrat von Havelberg?
Ratsmitglied Stefan Skibbe hat sein Mandat niedergelegt. In Havelberg wird nun ein Nachfolger für den Stadtratsvorsitzenden gesucht.
Aktualisiert: 25.02.2026, 15:13
Havelberg. - Für die Linke war Stefan Skibbe in der dritten Wahlperiode im Stadtrat Havelberg tätig. Zu Beginn des neuen Jahres hat er sein Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt. Einen Nachrücker im Gremium gibt es bereits. Gewählt werden muss ein neuer Stadtratsvorsitzender. Diese Funktion hatte Stefan Skibbe seit November 2024 inne.