Neues Freizeitangebot Neuer Boule-Platz für Magdeburg: Wo mit Elbblick bald gespielt werden kann

Freizeit an der Elbe neu gedacht: In Magdeburg entsteht ein Bouleplatz mit drei Bahnen für Pétanque und Boccia. Direkt am Wasser, mit Blick auf die Elbe und gebaut in Eigeninitiative. Wo er zu finden ist und ab wann gespielt werden kann.