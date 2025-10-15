Neues Freizeitangebot Neuer Boule-Platz für Magdeburg: Wo mit Elbblick bald gespielt werden kann
Freizeit an der Elbe neu gedacht: In Magdeburg entsteht ein Bouleplatz mit drei Bahnen für Pétanque und Boccia. Direkt am Wasser, mit Blick auf die Elbe und gebaut in Eigeninitiative. Wo er zu finden ist und ab wann gespielt werden kann.
Magdeburg. - Es braucht keine Hightech-Ausrüstung, keine Fitness-App, nicht mal Sportkleidung. Nur Kugeln, Sand und ein bisschen Gespür. Boule fasziniert, weil es alles sein kann – Spiel, Sport, Entspannung und Begegnung zugleich. Und jetzt bringt ein neuer Boule-Platz das französische Lebensgefühl direkt nach Magdeburg.