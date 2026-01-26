Die Biogasanlage im Norden der Stadt liefert Fernwärme und Strom. Ohne diese Energiequelle wären die Mieten höher und der Betrieb des Schwimmbades kaum noch möglich.

Wie die Biogasanlage in Havelberg Mieten stabil und Schwimmbad offen hält

Abteilungsleiter Rainer Pieper zeigt den alten Fermenter (rechts) und den neuen Fermenter mit dem kugelförmigen Tragluftdach.

Havelberg - Wenn der Wind ungünstig steht, riecht es im Norden Havelbergs etwas streng. Es sind die Ausdünstungen der Biogasanlage, betrieben von den Stadtwerken. Kaum irgendwo passt die Redewendung „Geld stinkt nicht“ besser als hier.