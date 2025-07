Konzerte, einen Zooaktionstag und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 27.7.2025.

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 27.7.2025.

Von der Klassik bis zur Filmmusik beim Orgelpunkt im Dom zu Magdeburg

Die Besucher des Magdeburger Doms erwartet diesen Sonntag, 27.7., ein außergewöhnliches Konzert im Rahmen der Reihe Orgelpunkt. Unter dem Motto „Von Bach bis Hollywood“ nehmen Martin Schröder (Trompete) und Hans-André Stamm (Orgel) das Publikum mit auf eine abwechslungsreiche musikalische Reise – von barocker Meisterkunst bis zu epischer Filmmusik.

Die beiden Musiker zeigen, wie nahtlos sich klassische Werke mit modernen Klangwelten verbinden lassen. So erklingen neben berühmten Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Max Reger auch eigens arrangierte Filmmusiken wie „Pirates of the Caribbean“ von Klaus Badelt, die in der besonderen Akustik des Doms ein neues Klanggewand erhalten. Mit Hans-André Stamms „Toccata mexicana“ bringt das Duo südliches Temperament in den Kirchenraum, während seine „Fantasia Bach in Ireland“ die Zuhörenden in die grüne Weite der irischen Landschaft entführt. Und wenn schließlich „Hobbit’s Dance“ erklingt, tanzt die Orgel förmlich vor Freude.

Beide Musiker bringen jahrzehntelange Erfahrung und Leidenschaft mit: Hans-André Stamm, geboren 1958 in Leverkusen, ist ein international tätiger Konzertorganist und Komponist, der bereits zahlreiche CDs und eigene Werke veröffentlicht hat. Er studierte unter anderem in Lüttich und Düsseldorf und tritt regelmäßig solistisch oder im Ensemble auf. Martin Schröder, Jahrgang 1977, stammt aus Gräfelfing und studierte Trompete in Dortmund und Wuppertal. Als freischaffender Musiker konzertierte er unter anderem in Frankreich, Südkorea und Belgien und ist regelmäßig mit Hans-André Stamm zu hören.

Die Reihe Orgelpunkt findet bis 14. September jeweils sonntags um 16 Uhr im Magdeburger Dom statt. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Smoke’n Harmony auf der Terrasse des Magdeburger Flair

Die Terrasse des Flair in der Magdeburger Innenstadt wird zu einer Bühne: Das Duo Smoke’n Harmony sorgt diesen Sonntag für musikalische Unterhaltung mit Herz, Talent und viel Gefühl. moke’n Harmony spielen am 27. Juli von 14 bis 18 Uhr auf der Terrasse des Flair, Breiter Weg 21. Der Eintritt ist frei.

Francesca Donato und Daniel Heine sind ein eingespieltes Team, das schon seit Kindheitstagen gemeinsam musiziert. Ihre Musik ist mehr als nur Klang – sie ist Leidenschaft, Ausdruck und Verbindung zum Publikum. Und das merkt man sofort: Ob ruhig und zurückhaltend oder stimmungsvoll und kraftvoll – Smoke’n Harmony treffen immer den richtigen Ton. Das Repertoire ist vielseitig und gespickt mit anspruchsvollen Klassikern der Musikgeschichte.

Songs von Queen, Amy Winehouse, Joe Cocker, Zucchero, Herbert Grönemeyer, Pink Floyd, Gary Moore und Eros Ramazzotti bekommen durch ihre individuelle Interpretation eine besondere Note. Nichts klingt nach bloßer Kopie – jeder Song wird neu belebt. Was das Duo besonders macht, ist ihre Spontaneität und Authentizität. Sie spielen, was passt – mal gefühlvoll, mal tanzbar, aber immer mit Stil. Dabei wechseln sie mühelos zwischen Dinnermusik, Popballaden, Partyhits und allem, was dazwischen liegt. Dazu gibt es eine lockere Moderation, persönliche Geschichten und jede Menge gute Laune.

Jubiläumsjahr im Zoo Magdeburg

Von 10 bis 17 Uhr begeistert diesen Sonntag der italienische Jongleur Andrea Baccomo im Rahmen der Festwoche zum 75-jährigen Bestehen der Einrichtung mit seinen kunstvollen Tricks, witzigen Einlagen und verblüffenden Jonglagen. Mit seiner charmanten Art und seinem Geschick sorgt er den ganzen Tag über für beste Unterhaltung auf der Giraffenwiese.

Dazu gesellt sich eine leuchtende, schillernde Fee als Walking-Act, die mit Glitzerstaub, Seifenblasen und kleinen Geschichten Kinderaugen zum Leuchten bringt. Gemeinsam schaffen sie ein traumhaftes Erlebnis mitten im Zoo.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Eine Warteliste gibt es für "Das Gespenst von Canterville" um 19.30 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.