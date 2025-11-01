weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Wohnungsbau und Fachkräftemangel: Wo junge Leute im Landkreis Stendal auf Zeit wohnen

Landkreis Stendal: Hoteliers bauen in Klietz Wohnungen für Auszubildende. Was das Projekt auszeichnet.

Von Max Tietze 01.11.2025, 11:31
Die Hoteliers Maik und Kathrin Kleinod haben in Klietz Wohnungen für Auszubildende gebaut. Bis zum Einzug im November sind noch Restarbeiten zu erledigen.
Die Hoteliers Maik und Kathrin Kleinod haben in Klietz Wohnungen für Auszubildende gebaut. Bis zum Einzug im November sind noch Restarbeiten zu erledigen. Foto: Max Tietze

Klietz. - Die Hoteliers Maik und Kathrin Kleinod vom „Seeblick“ haben in Klietz ein Gebäude um- und ausgebaut. Nun können Auszubildende in einem Zuhause auf Zeit wohnen, solange, bis sie ausgelernt haben. „Im November ist der erste Einzug geplant“, so Wirt Maik Kleinod, der weiß, wie schwierig es ist, jungen Leuten eine Arbeit in der Gastronomie schmackhaft zu machen.