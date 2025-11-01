Landkreis Stendal: Hoteliers bauen in Klietz Wohnungen für Auszubildende. Was das Projekt auszeichnet.

Die Hoteliers Maik und Kathrin Kleinod haben in Klietz Wohnungen für Auszubildende gebaut. Bis zum Einzug im November sind noch Restarbeiten zu erledigen.

Klietz. - Die Hoteliers Maik und Kathrin Kleinod vom „Seeblick“ haben in Klietz ein Gebäude um- und ausgebaut. Nun können Auszubildende in einem Zuhause auf Zeit wohnen, solange, bis sie ausgelernt haben. „Im November ist der erste Einzug geplant“, so Wirt Maik Kleinod, der weiß, wie schwierig es ist, jungen Leuten eine Arbeit in der Gastronomie schmackhaft zu machen.