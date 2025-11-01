Eine 40-jährige Frau aus Schönebeck montiert falsche Kennzeichen an ihren Autos und muss sich deshalb vor Gericht verantworten.

Schönebeck. - Urkundenfälschung in zwei Fällen werden einer 40-jährigen Frau aus Schönebeck im Amtsgericht der Stadt vorgeworfen. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll die Frau im Sommer 2024 Kfz-Kennzeichen an ihrem Fahrzeug angebracht haben, die überhaupt nicht für dieses Auto ausgegeben worden waren. Auch falsche Siegel des Salzlandkreises habe sie angebracht.