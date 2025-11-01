Das Jörg Hegemann Trio wird auch 2025 wieder ein Konzert in der Event-Location Werk 3 in Benneckenstein spielen. Worauf Besucher sich freuen können.

Benneckenstein. - Auf ein besonderes Konzert-Erlebnis können sich alle Freunde des Boogie-Woogie freuen. Das Jörg Hegemann Trio wird wieder im Harz auftreten.

Spielen wird das Trio um den bekannten Pianisten Jörg Hegemann am Samstag, 8. November 2025, um 20 Uhr im Werk 3 in Benneckenstein. Begleitet wird er dabei von Dirk Engelmeyer am Schlagzeug und Matthias Klüter am Kontrabass. Das Trio ist ein eingespieltes Team. Mit den beiden Musikern spielt Jörg Hegemann bereits seit Jahren zusammen.

Jörg Hegemann, geboren 1966 in Witten, tritt bereits seit 1987 auf der Bühne auf. Er zählt laut eigener Aussage zu den noch wenigen Musikern, die den Piano-Stil bewahren, der in den 1930er und 1940er Jahren die Musikwelt eroberte. 2009 wurde er zum „Pianist des Jahres“ bei der Preisverleihung des „Pintop“ gewählt, dem einzigen offiziellen Musikpreis für Boogie-Woogie. Seine neueste CD veröffentlichte Jörg Hegemann gemeinsam mit Stefan Ulbricht. Sie trägt den Namen „Variations in Boogie“ und enthält 18 Titel.

Boogie-Woogie war die ursprüngliche Klavierbegleitung des alten Blues und steht heute für einen Solo-Klavierstil mit einem stark rollenden Bass. Das Tempo ist im Vergleich zum Blues höher.

Karten für das Konzert in der Event-Location Werk 3 in Benneckenstein sind noch bei Online-Ticketanbietern verfügbar.