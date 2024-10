1.800 Besucher haben in Garz bei Havelberg ein tolles Kartoffelfest erlebt. Der Orts- und Kulturverein hat mit vielen Helfern wieder Großes geleistet.

Viele Besucher beim Fest in Garz

Wie viele Puffer es am Ende geworden sind, können sie nicht sagen. Aber aus 150 Kilogramm Kartoffeln haben die Frauen des Orts- und Kulturvereins etliche Hundert fabriziert, die den Besuchern sehr gut schmecken.

Garz. - Das haben sie mal wieder super hinbekommen: Die Mitglieder des Orts- und Kulturvereins (OKV) Garz haben mit vielen Helfern das Kartoffelfest am Sonnabend zu einem Großereignis werden lassen. Hunderte Besucher aus Nah und Fern kamen auf den Hof des Agrobetriebes Köpke, der sich in einen Festplatz verwandelt hatte. Das Angebot an herbstlichen Waren und deftigen und süßen Köstlichkeiten war groß. Die Kartoffelpuffer waren der Renner.