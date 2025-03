Was hält der Jägermeister des Landkreises Stendal von geplanten Windrädern im Wald, vom Wolf und von der Arbeit in den Hegeringen?

Jägerschaft Havelberg tagt in Klietz

Klietz. - Seit nunmehr 35 Jahren besteht die Jägerschaft Havelberg, erinnerte Vorsitzender und Kreisjägermeister Günter Scheffler auf der Jahresversammlung im Klietzer Landguthotel. Er steht dem Gremium seit Anbeginn vor. Gegründet wurde die Vertretung der Jäger am 8. April 1990 im damaligen Hotel „Weltfrieden“ in Havelberg, 284 Jäger schrieben sich in die Listen ein.