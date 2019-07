Detlef Preetz (links) vom Prignitz-Museum machte die Junior-Ranger mit einem alten Handwerk vertraut: dem Seilern. Foto: Dieter Haase

Zum dritten Mal in drei Jahren hatten Junior-Ranger in den Ferien am Haus der Flüsse in Havelberg ein Camp aufgeschlagen.

Havelberg l „Dieses Mal sind 18 Teilnehmer im Alter von 8 bis 14 Jahren dabei“, so Organisator Peter Müller von der Bios­phärenreservatsverwaltung in Arneburg. „Vom Gymnasium in Tangermünde, aus den Grundschulen in Arneburg und Schönhausen und erstmals aus dem Biosphärenreservat Drömling.“ Belohnung für fleißige Arbeit Jeannette Solloch betreut die Arbeitsgemeinschaft der Junior-Ranger in der Schönhauser Grundschule. Bis zum Ende des abgelaufenen Schuljahres zählte diese 27 Mitglieder aus den Klassenstufen 1 bis 4. „Ins Camp nach Havelberg dürfen aber immer nur die Aktivsten mit. Als Belohnung für ihre fleißige Arbeit im Schuljahr“, war zu erfahren. In diesem Jahr durften Kimberly Glimm, Nils Gordon Fabian, Helene Wolkenhaar, Jonas Bartels, Leo Gromeier, Oskar Laabs und Lenny Bo Müller mit nach Havelberg, womit die Schönhauser Arbeitsgemeinschaft von allen Teilnehmern am stärksten im Camp am Haus der Flüsse vertreten war. „Ich habe hier das erste Mal eine Kanufahrt mitgemacht. Das war sehr spannend“, erzählte Leo Gromeier. Aber auch alles andere im Zeltlager fand er sehr interessant und abwechslungsreich, zum Beispiel die abendliche Fledermaus-Exkursion mit dem Sandauer Peter Busse ins Mühlenholz. Gemütlicher Grillnachmittag Neben der erwähnten Kanutour auf der Havel mit Booten vom Erlebnispädagogischen Centrum in Havelberg (ELCH) war dieses gleich noch einmal Anlaufpunkt für die Junior-Ranger – nämlich für einen gemütlichen Grillnachmittag. Ansonsten konnten die Mädchen und Jungen natürlich das Haus der Flüsse und das dazugehörige Freigelände so richtig erkunden. Bilder Mit zwei Kanus – hier ist eines im Bild – ging es auf der Havel auf eine kleine Tour. Foto: Dieter Haase

Altes Handwerk kennengelernt An einem Tag kam Detlef Preetz vom Havelberger Prignitz-Museum zu den Kindern. Und zwar mit einem alten Handwerk, dem Seilern. Jeder Junior-Ranger konnte sich dabei unter der Anleitung des Fachmanns selbst ein Seil herstellen und dieses dann auch behalten. Markt der Möglichkeiten Ein „Markt der Möglichkeiten“ gehörte weiterhin zum Programm des dreitägigen Zeltlagers. Unter anderem konnten die Teilnehmer hier mit Jeannette Solloch Schlüsselanhänger und Armbänder anfertigen.

