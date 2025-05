Magdeburg. - Als Frerk Arfsten am 15. April die Zeitung aufschlug, war er erstaunt.

Mit der Nachricht, dass Chip-Riese Intel 380 Hektar seiner Flächen in der Nähe von Magdeburg wieder landwirtschaftlich nutzen lässt, hätte der Sprecher der Interessenorganisation „Freie Bauern“ in Sachsen-Anhalt nicht gerechnet. In die Überraschung mischte sich schnell Ärger. „Es ist befremdlich, aus der Presse zu erfahren, dass hier fast 400 Hektar an einen einzigen Landwirt vergeben wurden, ohne Ausschreibung und ohne Aufteilung in mehrere Lose“, kritisiert der Havelberger. Der US-Konzern hatte die Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt beauftragt, Bewirtschafter zu finden.

Angesichts eines von ihm geschätzten Umsatzvolumens von rund drei Millionen Euro jährlich wäre aus Arfstens Sicht deutlich mehr Transparenz nötig gewesen. Zumal die Vergabe von Flächen nicht dem Zweck der von den acht Kreisverbänden des Landesbauernverbandes gegründeten Stiftung entspreche. Schließlich kümmere die sich sonst in erster Linie um den Naturschutz.

Bei der Stiftung Kulturlandschaft lösen wiederum die Vorwürfe Befremden aus. Dass man einen bestimmten Bauern bei der Vergabe bevorteilt habe, weist Stiftungsgeschäftsführer Jens Borger weit von sich. Die Stiftung sei von Intel kurzfristig mit der Suche nach geeigneten Landwirten beauftragt worden, da sie umfangreiche Kontakte zu diesen aus der Region unterhalte und die Vergabe der Flächen zügig organisieren könne. „Eine öffentliche Ausschreibungsverpflichtung zu dieser Vergabe besteht nicht“, stellt er zudem klar. Das bestätigt ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums: „Als Privatunternehmen, dem das Areal gehört, unterliegt Intel nicht den Bestimmungen des öffentlichen Auftragswesens.“

Davon abgesehen habe man im Zuge der Bewirtschaftersuche Vergabeschreiben mit einem Angebotsformular erarbeitet, das den Landwirten übermittelt wurde, die in der Vergangenheit direkt für Intel gewichen waren, teilt Jens Birger mit. „Zusätzlich wurden weitere Landwirte im Umkreis von etwa 20 Kilometern um die Flächen angeschrieben, mit denen die Stiftung bereits Kontakt hatte oder anderweitig Maßnahmen umsetzt“, ergänzt er. Dabei habe der jeweilige Bieter frei entscheiden können, wieviel Fläche, zu welchem Preis und in welcher Lage – Außenring oder Innenbereich – er übernehmen will, erklärt der Geschäftsführer.

Da der Höchstbietende auf den kompletten Flächenumfang geboten habe, sei der Zuschlag über das komplette Gebiet erteilt worden. „Ansonsten wäre die Vergabe nach Reihenfolge des Preisgebots der angefragten Flächenumfänge erfolgt“, sagt Jens Birger. Es würden keinerlei personelle Überschneidungen zwischen der Stiftung und diesem Betrieb bestehen, betont er.

Martin Dippe, Präsident des Bauernbundes Sachsen-Anhalt, war angesichts der Nachricht im ersten Moment auch etwas hellhörig geworden. „Die Stiftung hat mir aber im Nachgang schlüssig erklärt, wie alles zustande kam. Das ist aus meiner Sicht alles ordnungsgemäß gelaufen“, schätzt er ein. Intel wollte sich auf Anfrage nicht äußern, sondern verwies auf die Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt als Ansprechpartner.