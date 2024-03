Der Lehrermangel an den Grundschulen Schönhausen, Klietz und Sandau ist prekär. Eltern sammeln Ideen für die Schulstandorte und rufen zum Mitmachen auf.

Projekte wie die "Medienklasse" zusammen mit der Volksstimme an der Grundschule Sandau gehören zu den Angeboten an den Schulen des Elbe-Havel-Landes. Doch werden die Kapazitäten aufgrund des Lehrermangels dafür immer geringer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elbe-Havel-Land. - Der Lehrermangel an den drei Grundschulen des Elbe-Havel-Landes beschäftigt die Eltern. Mit Brandbriefen haben sich Elternvertreter aus Schönhausen und Sandau bereits ans Land gewandt. Der Förderverein „Waldstörche“ Klietz hatte nun zu einem Treffen eingeladen, um Kräfte zu bündeln und Ideen zu sammeln, wie der Situation zu begegnen ist, berichtet Steffi Koch, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins. 28 Interessierte waren dabei, darunter auch Steffi Friedebold, Ronny Gabel und Jenny Wolff aus der Verbandsgemeinde, was die Eltern als gutes Zeichen werteten. Am Dienstag tagt der Sozialausschuss zu diesem Thema.