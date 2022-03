Zwangspause der Marionettenspieler in Briest endet nach über einem Jahr

Zum Kirchweihfest in Wust wird nicht nur die Rettung der Kirche vor 40 Jahren gewürdigt, genau so alt wird in diesem Jahr auch die Marionettenbühne „Märchenvogel“ vom Kirchspiel Wulkow-Wust.

Briest - In der kleinen frühgotischen Briester Kirche gehen die Lichter aus. Eine in einen langen schwarzen Mantel gehüllte Gestalt mit Laterne tritt vor die bis auf den letzten Platz besetzten Bankreihen. Märchenerzählerin Viola Schock führt die Gäste in die Aufführung der Marionettenbühne ein: Gezeigt wird das russische Märchen von der schönen Wassilissa. Eine wichtige Aufgabe der Erzählerin besteht zudem darin, in der Ecke an einer Kurbel zu drehen: Es hebt sich der schwere Vorhang, das Märchenspiel kann beginnen.