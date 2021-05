Zweimal in Havelberg geimpft: Die Testpflicht fällt bald weg

Äußerst flott ging es am Freitag beim zweiten Großimpftag gegen das Coronavirus in der Havelberger Sporthalle voran.

Havelberg - „Heute geht alles viel einfacher und viel schneller. Die Leute benötigen für ihre Zweitimpfung keinen Aufklärungsbogen mehr, sondern nur noch die Chipkarte der Krankenkasse und den Impfausweis. Nicht zuletzt hat sich der gesamte Ablauf hier in der Halle bereits vom ersten Mal am 16. April in den Köpfen abgespeichert“, freute sich Anna Dähnrich vom DRK-Kreisverband. So konnten die Wartezeiten für die über 76-Jährigen aus der Einheitsgemeinde nach der Anmeldung überaus kurz gehalten werden. Und rein optisch wirkte der Halleninnenraum aus dem Grund auch nicht so frequentiert wie zum ersten Großimpftag in Havelberg.

Äußerst kurze Wartezeiten

„Ich fühle mich jetzt gleich sicherer“, brachte Horst Kunert (79) aus Nitzow seine Freude darüber zum Ausdruck, dass er gerade seine zweite Impfung erhalten hatte. „Nach der ersten Spritze sind bei mir überhaupt keine Nebenwirkungen aufgetreten. Ich hoffe, dass es dieses Mal genauso ist. Nach etwa zwei Wochen kann ich dann wieder viel freier unterwegs sein“, blickte er voraus. „Zum Beispiel ohne Test mit der Frau überall problemlos einzukaufen und auch mal gemeinsam schön essen zu gehen, wenn die Restaurants hoffentlich bald wieder geöffnet haben.“

Mann ist wieder zu Hause geimpft worden

„Es ist jetzt schon ein sichereres Gefühl nach der zweiten Impfung, auch wenn ich kaum noch aus meinem Haus heraus komme. Höchstens Mal zum Arzt“, erzählt Hannelore König (79) aus Havelberg. Denn ihr Hauptaugenmerk legt sie auf die Pflege ihres kranken Mannes. „Ich bin auch ganz froh, dass er nun ebenfalls zum zweiten Mal zu Hause gegen das Coronavirus geimpft worden ist. Damit sollten wir jetzt beide gut geschützt sein.“ Gerne erinnert sich die fast 80-Jährige auch noch an ihr Arbeitsleben zurück. „Immerhin war ich 40 Jahre lang bei der Sparkasse beschäftigt. Wie schnell die Jahrzehnte doch dahingegangen sind...“

Urlaub für September geplant

Vom Urlaub im September träumt bereits Bernd Giesecke aus Nitzow. „Mit dem zweifachen Impfschutz wird das Verreisen hoffentlich völlig unkompliziert“, wünscht er sich. „Aber sicherlich können wir dann auch wieder mehr Freiheiten genießen, als das gegenwärtig noch der Fall ist. Wieder einmal in die Gaststätte zu gehen, würde ich zum Beispiel ebenfalls als sehr angenehm empfinden“, äußert er sich mit einigem Optimismus. Was Bernd Giesecke auf keinen Fall vergessen möchte, das ist „das Dankeschön an alle, die diese beiden Großimpftage hier in Havelberg so großartig organisiert haben. Ich fand das einfach toll.“

Auf dem Land gut davongekommen

„Ich bin absolut kein ängstlicher Mensch“, erklärt Waltraud Bohmüller aus Havelberg. „Aber ich finde es schon ganz gut, dass ich nun für so viele Dinge keinen Corona-Test mehr brauche und aus dem Grund auch erleichtert über meine zweite Impfung bin. Ich bin aber auch glücklich darüber, dass wir hier auf dem Land recht gut davongekommen sind, was Corona-Infektionen betrifft.“