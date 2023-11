Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

APENBURG. - In dem kleinen Gebäude am Eingang zum Schulenburgschen Hof in Apenburg herrscht dieser Tage emsiges Treiben. Frauen aus dem Dorf haben jede Menge Tannengrün geschnitten und zu kunstvollen Kränzen gebunden. Andere Helfer sorgen dafür, dass es im Inneren des Hauses wie in einer weihnachtlich geschmückten Stube aussieht. Schließlich zeigt das Kalenderblatt am Freitag den 1. Dezember an und an diesem Datum wird in Apenburg traditionell das Adventshaus eröffnet.