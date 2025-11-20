weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. AfD-Austritt: Stadtrat Christian Korell verlässt Fraktion und Partei

Austritt aus AfD AfD-Stadtrat Christian Korell verlässt nach der Fraktion auch die Partei

Christian Korell, Parteikollege und Bruder des altmärkischen AfD-Bundestagsabgeordneten Thomas Korell, tritt überraschend aus der Partei aus. Was beide dazu sagen.

Von Gesine Biermann Aktualisiert: 20.11.2025, 09:30
Christian Korell, Stadtratsmitglied in Oebisfelde-Weferlingen, ist aus der AfD ausgetreten.
Foto: Cedar Wolf

Klötze/Oebisfelde/vs. - Eine Personalie im Oebisfelder Stadtrat sorgt aktuell für Gesprächsstoff – auch in der Altmark. Nachdem AfD-Fraktionschef Christian Korell bereits vor Monaten überraschend den Fraktionsvorsitz abgegeben hatte, ist der gebürtige Klötzer nun ganz aus der Partei ausgeschieden.