Christian Korell, Parteikollege und Bruder des altmärkischen AfD-Bundestagsabgeordneten Thomas Korell, tritt überraschend aus der Partei aus. Was beide dazu sagen.

AfD-Stadtrat Christian Korell verlässt nach der Fraktion auch die Partei

Christian Korell, Stadtratsmitglied in Oebisfelde-Weferlingen, ist aus der AfD ausgetreten.

Klötze/Oebisfelde/vs. - Eine Personalie im Oebisfelder Stadtrat sorgt aktuell für Gesprächsstoff – auch in der Altmark. Nachdem AfD-Fraktionschef Christian Korell bereits vor Monaten überraschend den Fraktionsvorsitz abgegeben hatte, ist der gebürtige Klötzer nun ganz aus der Partei ausgeschieden.