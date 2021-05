Aktion von Jägern und Ortschaftsrat: Nachwuchs aus Wenze baut fast 80 Nistkästen

Quarnebeck/Wenze - Fast 80 Nistkästen sind in den vergangenen Wochen in der Ortschaft Wenze entstanden. Kinder waren aufgerufen, bei einer Aktion des Ortschaftsrates und der Jägerschaft Wenze und Quarnebeck, die die Materialkosten übernommen hatte, die Häuschen aus Holz zu bauen. Das Bastel-Projekt sei von den Einwohnern positiv aufgenommen worden, freute sich Wenzes Ortsbürgermeister Marco Wille während der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates und ergänzte: „Das war eine ganz tolle Sache.“

Einige der dabei entstandenen Nistkästen hätten mittlerweile sogar die Grenzen der Ortschaft Wenze verlassen und würden etwa in Leipzig und anderswo hängen, wie es hieß. Für den Nachwuchs sei das Basteln eine sinnvolle Beschäftigung in der Corona-Zeit gewesen, für die die Kinder offline gehen und auch mal einen Hammer in die Hand nehmen mussten, so Wille. Einen Aufruf zum Umwelttag, bei dem Einwohner die Natur vom Müll befreien, gab es in diesem Frühjahr nicht.

Vielleicht könne man im Jahr 2022 wieder zu einer solchen Sammel-Aktion einladen. Vorausgesetzt, die Corona-Pandemie lässt das zu. Dann könnte auch geschaut werden, wie die neuen Nistkästen von den gefiederten Bewohnern angenommen werden, sagte der Ortsbürgermeister. Man werde sehen, welche Einfälle es noch gibt. Eine Idee wäre etwa, dass Familien bei ihren Spaziergängen Unrat aufsammeln könnten.