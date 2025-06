Am Dienstag nach Pfingsten können Kunden zum letzten Mal ihre Einkäufe im Aldi Markt in Klötze erledigen. Das Gebäude wird komplett abgerissen. Wie es danach weitergeht...

Klötze. - Der große Aufsteller vor dem Haupteingang am Klötzer Aldi-Markt an der Poppauer Straße ist nicht zu übersehen. Darauf verkündet das Unternehmen, dass der Discounter am kommenden Dienstag, 10. Juni, um 20 Uhr für längere Zeit schließt.

Ab 2026 größere Verkaufsfläche bei Aldi in Klötze

Der Grund ist der Komplettabriss des jetzigen Gebäudes sowie ein größerer Neubau, wie eine Nachfrage in der Pressestelle in Essen ergeben hat. Voraussichtlich Anfang 2026 soll der neue Supermarkt dann für die Kundschaft wieder geöffnet werden. Einen genauen Termin dafür gibt es noch nicht, hieß es.

Mit dem Neubau können die Besucher ab dem nächsten Jahr auf einer größeren Fläche einkaufen. Das neue Gebäude soll 1.050 Quadratmeter groß sein, aktuell sind es 780 Quadratmeter. Die Gänge zwischen den Regalen sollen laut Zentrale deutlich breiter werden, das Ambiente bei einer nachhaltigen Bauweise heller.

Kein Ersatzstandort, aber Einkauf in Salzwedel, Gardelegen und Oebisfelde möglich

Während der Bauphase bietet Aldi in Klötze allerdings keinen Ersatzstandort an. Die Mitarbeiter werden in der Bauzeit in anderen Filialen in Oebisfelde, Salzwedel und Gardelegen eingesetzt, informierte die Pressestelle.

Bereits abgebaut ist die Packstation. Mit der Neueröffnung soll sie aber wieder an dem Markt zu finden sein, verspricht DHL.