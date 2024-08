Abriss und Neubau an der Hagenstraße in Klötze verschieben sich. Bei der Planung sind Fragen aufgetaucht. Geht es um den Standort der Laderampe?

Klötze. - Fünf Supermärkte gibt es in Klötze. Neben Aldi, Edeka, Lidl und Norma gehört auch Penny dazu. Letzterer soll neu gebaut werden. Die ersten Pläne dazu waren am 12. Mai 2022 im Klötzer Ortschaftsrat vorgestellt worden. Damals wurde der Baubeginn für Mitte 2024 in Aussicht gestellt. Doch Mitte 2024 ist vorbei. Von Bautätigkeiten fehlt an der Hagenstraße 5, wo sich der Penny Markt befindet, aber jede Spur. Wurden die Pläne zum Neubau etwa ad acta gelegt?