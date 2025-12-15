weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Suppen-Weltneuheit kommt aus Klötze: Algen aus dem Atlantik und Pazifik machen die Bratwürste schmackhafter

Firmenchef Jörg Ullmann überzeugt die Weihnachtsmarkt-Besucher mit neuen Speisen und speziellen Zutaten. Er bietet Interessenten auch die Möglichkeit zum Nachkochen an.

Von Henning Lehmann 15.12.2025, 14:02
Der Stand von Jörg Ullmann mit den beiden Köstlichkeiten war bei der Schwiesauer Hof-Weihnacht ständig umlagert.
Der Stand von Jörg Ullmann mit den beiden Köstlichkeiten war bei der Schwiesauer Hof-Weihnacht ständig umlagert. Fotos: Kirstin Knufmann

Klötze. - Kochen und Essen haben zur Weihnachtszeit einen besonders hohen Stellenwert. Da gönnen sich die Menschen in der Region auch mal ganz besondere Speisen. Die gab es für die Besucher der Schwiesauer Hofweihnacht schon einen Tag vor dem ersten Advent. Der Geschäftsführer der Klötzer Algenfarm, Jörg Ullmann, wartete mit einer Kartoffelsuppe auf. Doch so ganz herkömmlich war das typisch altmärkische Gericht dann doch nicht. Statt der bekannten Fleisch- und Speckwürfel verwendete Ullmann als Zutaten getrocknete rote Dulse-Algenflocken.