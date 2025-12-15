Firmenchef Jörg Ullmann überzeugt die Weihnachtsmarkt-Besucher mit neuen Speisen und speziellen Zutaten. Er bietet Interessenten auch die Möglichkeit zum Nachkochen an.

Algen aus dem Atlantik und Pazifik machen die Bratwürste schmackhafter

Der Stand von Jörg Ullmann mit den beiden Köstlichkeiten war bei der Schwiesauer Hof-Weihnacht ständig umlagert.

Klötze. - Kochen und Essen haben zur Weihnachtszeit einen besonders hohen Stellenwert. Da gönnen sich die Menschen in der Region auch mal ganz besondere Speisen. Die gab es für die Besucher der Schwiesauer Hofweihnacht schon einen Tag vor dem ersten Advent. Der Geschäftsführer der Klötzer Algenfarm, Jörg Ullmann, wartete mit einer Kartoffelsuppe auf. Doch so ganz herkömmlich war das typisch altmärkische Gericht dann doch nicht. Statt der bekannten Fleisch- und Speckwürfel verwendete Ullmann als Zutaten getrocknete rote Dulse-Algenflocken.