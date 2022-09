Altensalzwedeler Solarpark-Pläne: Weniger Fläche, aber weiter zu nah am Dorf

Westlich von Altensalzwedel will die Buß Solar GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Borken einen zirka zwölf Hektar großen Photovoltaik-Park errichten.

Altensalzwedel - Vor etwas mehr als einem Jahr war Amon Fässler von der Berliner Firma Kraftwerk schon einmal in Altensalzwedel, um Räten und Bürgern den geplanten Solarpark vorzustellen, den die Buß Solar GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Borken westlich und südlich des Dorfes errichten will. Am Dienstag folgte nun der zweite Auftritt, mit einer abgespeckten Flächengröße und einem Alternativkonzept, das landwirtschaftliche Nutzung des Bodens zwischen den Solarmodulen zulässt.