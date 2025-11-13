Erinnerung an Grenzöffnung im Harz 35 Jahre friedliche Wiedervereinigung: Wanderung am Grünen Band zwischen Hessen und Mattierzoll

Wie war das eigentlich, als am 12. November 1989 die Grenze zwischen Hessen und Mattierzoll geöffnet wurde? Darüber berichtet Zeitzeuge Enrico Kretschmar aus dem Osterwiecker Ortsteil Hessen im Rahmen einer Wanderung am Grünen Band. Zum Austausch von Erinnerungen an die Wendezeit lädt er für Sonntag, 16. November.