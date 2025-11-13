Erinnerung an Grenzöffnung im Harz 35 Jahre friedliche Wiedervereinigung: Wanderung am Grünen Band zwischen Hessen und Mattierzoll
Wie war das eigentlich, als am 12. November 1989 die Grenze zwischen Hessen und Mattierzoll geöffnet wurde? Darüber berichtet Zeitzeuge Enrico Kretschmar aus dem Osterwiecker Ortsteil Hessen im Rahmen einer Wanderung am Grünen Band. Zum Austausch von Erinnerungen an die Wendezeit lädt er für Sonntag, 16. November.
13.11.2025, 14:00
Hessendamm/Mattierzoll. - Zum Gedenken an die Grenzöffnung zwischen Hessen (Landkreis Harz/Sachsen-Anhalt) und Mattierzoll (Niedersachsen) lädt Enrico Kretschmar für Sonntag, 16. November, zur Wanderung am Grünen Band ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am alten Beobachtungsturm (B-Turm) der ehemaligen Grenztruppen bei Hessendamm.