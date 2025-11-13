weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Erinnerung an Grenzöffnung im Harz: 35 Jahre friedliche Wiedervereinigung: Wanderung am Grünen Band zwischen Hessen und Mattierzoll

Wie war das eigentlich, als am 12. November 1989 die Grenze zwischen Hessen und Mattierzoll geöffnet wurde? Darüber berichtet Zeitzeuge Enrico Kretschmar aus dem Osterwiecker Ortsteil Hessen im Rahmen einer Wanderung am Grünen Band. Zum Austausch von Erinnerungen an die Wendezeit lädt er für Sonntag, 16. November.

Von Vera Heinrich 13.11.2025, 14:00
In Erinnerung an die Grenzöffnung 1989 zwischen Hessen und Mattierzoll lädt Enrico Kretschmar zur Wanderung für Sonntag, 16. November ein. Der Zeitzeuge hat zuletzt den Landfrauen aus Schöppenstedt über das Leben im Grenzgebiet in Hessen berichtet.
In Erinnerung an die Grenzöffnung 1989 zwischen Hessen und Mattierzoll lädt Enrico Kretschmar zur Wanderung für Sonntag, 16. November ein. Der Zeitzeuge hat zuletzt den Landfrauen aus Schöppenstedt über das Leben im Grenzgebiet in Hessen berichtet. Archivfoto: Enrico Kretschmar

Hessendamm/Mattierzoll. - Zum Gedenken an die Grenzöffnung zwischen Hessen (Landkreis Harz/Sachsen-Anhalt) und Mattierzoll (Niedersachsen) lädt Enrico Kretschmar für Sonntag, 16. November, zur Wanderung am Grünen Band ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am alten Beobachtungsturm (B-Turm) der ehemaligen Grenztruppen bei Hessendamm.