Ampel soll tägliches Kurvenchaos in Beetzendorf beenden

Beetzendorf/Apenburg - Nahezu jeden Morgen bietet sich in Beetzendorf dasselbe Bild: Laster an Laster rollt durch den Ort und kommt spätestens beim Befahren der engen Kurve an der Volksbank (Tiedges Ecke) ins Stocken. Weil die schweren Fahrzeuge von der Freistraße kommend in der Kurve weit ausholen müssen, um diese passieren zu können, entstehen bei Gegenverkehr gefährliche Situationen.